Нові ставки податку для туристів почнуть діяти з 2026 року.

Львівська міська рада під час сесії 12 червня 2025 року затвердила нові ставки туристичного збору. Саме Львів є одним з найпопулярніших серед туристів міст України в умовах повномасштабної війни, якому навіть вдається збільшувати доходи від туризму.

Як зауважили у міськраді, для українських туристів нічого не зміниться, натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів – якщо раніше вони платили від 16 до 40 гривень залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка 80 гривень за добу.

"Це дозволить місту розвиватись, інвестувати в туристичну інфраструктуру, популяризувати Львів та створювати якісні сервіси", – зазначили у мерії Львова.

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Ставки туристичного збору в Львові були встановлені ще у 2019 році та не змінювалися впродовж 6 років, але за цей час відбулися суттєві зміни в економіці та у сфері туризму, пояснила директор департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун.

Згідно з оновленою моделлю туристичного збору, відтепер у місті передбачено такі ставки туристичного збору:

до 0,5% від мінімальної зарплати для внутрішнього туризму;

до 5% для в'їзного.

Для внутрішнього туризму ставки не змінилися і встановлюються у залежності від вартості номера:

до 750 грн – 0,3% (24 грн)

750–1200 грн – 0,4% (32 грн)

понад 1200 грн – 0,5% (40 грн)

"Нам важливо, щоб Львів розвивався як туристичне місто. Щоб сюди приїжджали наші співвітчизники і зовнішні туристи, і тому ми прийняли рішення, що з надходжень туристичного збору передбачаємо 10% на розвиток туристичної інфраструктури", – наголосила Свистун.

Нові ставки туристичного збору почнуть діяти з 1 січня 2026 року. При цьому низка категорій осіб будуть звільнені від сплати такого збору. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, діти віком до 18 років, ветерани війни, особи, які прибули у відрядження, а також особи, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.

Туризм у Львові під час війни

Як раніше повідомляв УНІАН, з травня 2025 року у Львові дозволили підніматися на вежу міської ратуші щодня.

Що ще можна подивитися у Львові, читайте в нашому окремому матеріалі.

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