За прогнозами аналітиків, мандрівники дедалі більше прагнуть на відпочинку максимально ефективно використовувати свій час і фінансові вкладення.

Хоча до кінця 2024 року ще три місяці, туристичні експерти вже починають робити перші прогнози, якими подорожі будуть наступного року. І якщо 2024 року головними трендами серед туристів вважалися оздоровлення та перезавантаження, то 2025 року очікується домінування дещо інших тенденцій.

У цьому звіті Hilton's 2025 Trends Report, у рамках якого було опитано 13 тисяч мандрівників із 13 країн, президент і головний виконавчий директор Hilton Кріс Нассетта констатує таке:

"Наш звіт про тенденції 2025 року розкриває те, що накипіло за роки – перетин роботи та розваг, відпочинку та пригод, як побути одним, але в компанії. Мандрівники не просто хочуть обирати собі пригоди – вони хочуть максимально використовувати кожен момент свого часу далеко від дому".

Основні туристичні тенденції у 2025 році

1. Go Getaways проти Hurkle-Durkling

Серед мандрівників дедалі більше простежується інтерес до двох кардинально протилежних тенденцій у відпочинку – Go Getaways і Hurkle-Durkling. Перша передбачає активний відпочинок на свіжому повітрі, а друга – валяння в ліжку або в СПА весь день.

2. Time Travel проти Slow Travel

Більше половини мандрівників по всьому світу, вирушаючи у відпустку зі своїми дітьми, повертаються в місця свого дитинства, віддаючись ностальгії. При цьому кожен четвертий турист планує досліджувати світ у форматі Slow Travel: занурення в одне місце призначення на тривалий час як місцевий житель, щоб повністю відчути його культуру.

3. High-Tech Travel проти Digital Detox

Сучасні туристи вважають за краще, щоб їхні подорожі були максимально високотехнологічними – з цифровими ключами в готелях та іншими благами, що позбавляють їх бюрократії. Але при цьому вони також хочуть влаштовувати собі цифровий детокс, все частіше відключаючись під час відпустки від соцмереж.

4. Fido проти Frolleagues

Дедалі більше самотніх мандрівників воліють подорожувати зі своїми домашніми тваринами. Також чимало туристів вирушають на відпочинок зі своїми друзями, які також є їхніми колегами.

5. Gen Alpha проти MeMooner

Поки 70% дорослих респондентів обирають місця для відпустки, зважаючи на вподобання своїх дітей, намагаючись при цьому знайти баланс між сімейним відпочинком і часом, проведеним на самоті, 64% молодих мандрівників-одинаків вважають хорошу книгу своїм улюбленим супутником у подорожі.

6. Foodie Exploration проти Tempo Drinking

Мандрівники все більше будують свої подорожі навколо кулінарних традицій тієї чи іншої країни, бажаючи дослідити найкращі місцеві ресторани. Водночас дедалі більше туристів або зовсім відмовляються від алкоголю на відпочинку, або усвідомлено практикують обмеження темпу та обсягу вживання спиртного.

7. Inner Discovery проти Outward Cheering

Кожен п'ятий відпочивальник планує вирушити у відпустку для самопізнання або поліпшення психічного здоров'я, надаючи перевагу "м'яким подорожам" або подорожам, які заохочують простоту або спонтанність. Водночас дедалі більше туристів воліють займатися у відпустці спортом.

Як повідомляв УНІАН, раніше казкове альпійське місто Зальцбург назвали найбільш трендовим зимовим напрямком Європи цього року.

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