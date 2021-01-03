Медичної допомоги чоловік не потребував.

Рятувальники допомогли туристу з Херсона, який втратив орієнтир, спуститися з гори Говерла.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

О 15:50 туристка з Херсона повідомила рятувальникам про те, що її чоловік у першій половині дня пішов на г. Говерла, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок з ним частково підтримувався.

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На місце було направлено четверо рятувальників. О 16:50 вони знайшли заблукалого туриста. Медичної допомоги він не потребував.

Рятувальники провели чоловіка до навчально-спортивної бази "Заросляк".

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Автор: Світлана Закелова