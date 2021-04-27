Тіло загиблого знайшли гірські рятувальники.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Закарпатській області знайшли тіло туриста з Києва, який заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого.

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Загиблого знайшли 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники.

Тіло було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, воно буде транспортовано до с. Березники.

До пошуків залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгорода та Мукачева.

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Двоє туристів з Києва заблукали 13 лютого під час катання на лижах на схилі гори Гемба - однієї з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава, що на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області.

Наступного дня пошукова група ДСНС знайшла одного з них. Стан його здоров'я був задовільний.

Уночі 16 лютого через небезпеку сходження лавин рятувальну операцію зупиняли. Однак уже о шостій ранку пошуки відновили.

Чоловіка шукали півсотні рятувальників, залучили навіть гелікоптери.

5 березня рятувальники ухвалили рішення про припинення пошуків туриста.

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Автор: Людмила Жерновська