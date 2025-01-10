Горе-туристам знадобилася допомога рятувальників.

Останніми роками туристи все частіше покладаються у своїх подорожах на підказки від штучного інтелекту. Однак нещодавно це зіграло злий жарт із групою туристів у Польщі.

Як пише Portal Tatrzański, під керівництвом популярного чат-бота ChatGTP горе-туристи обрали найкоротший, але дуже небезпечний у зимовий час маршрут у горах Татрах – від Долини п'яти польських ставків до Хали Гонсеніцової.

У підсумку вони не змогли подолати перевал Кшижне, зокрема через те, що погодні умови того дня були справді складними – визволяти їх довелося рятувальникам.

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Зазначається, що ніхто з туристів не постраждав, але їхню беззастережну довіру до сучасних технологій було явно підірвано.

Тим часом, експерти з походів нагадали, що під час планування маршрутів у горах найкращим другом кожного туриста є звичайна мапа.

Як повідомляв УНІАН, минулого літа блискавка вбила 18-річного туриста на найвищій горі Німеччини, коли він вирішив разом із друзями вирушити в похід у сильну грозу.

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