Пасажири зазначають, що пілот був зосередженим і пояснив ситуацію після безпечного приземлення.

18 липня рейс SkyWest Airlines, що виконував рейс Delta Connection з Міннеаполіса до Майнота, ледь не зіткнувся в повітрі з американським військовим бомбардувальником B-52. Про це повідомляє Mirror.

Пілот Embraer E175 виконав "агресивний маневр ухилення", коли бомбардувальник Stratofortress з авіабази Майнот небезпечно наблизився до пасажирського лайнера.

"Ми зробили дуже крутий поворот, і саме тоді пілот підключився до інтеркому та сказав: "Вибачте всі, я все поясню, коли ми безпечно приземлимося"", — розповіла пасажирка Моніка Грін.

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Пасажири спостерігали за ситуацією з вікон і описували атмосферу на борту як "дивно спокійну", попри напруженість моменту.

"Було відчуття, ніби ми в небезпеці, але ніхто не панікував — усі просто мовчки перезирнулися", — додала Грін.

Після приземлення, пілот пояснив, що не було попереджень про активність військових літаків у зоні посадки, що є надзвичайно незвичним, враховуючи близькість авіабази. Він зазначив, що найбезпечнішим рішенням було змінити курс і слідувати позаду бомбардувальника.

"Він майже тремтів, намагаючись підібрати слова, але був милим і зосередженим. Приємно, що компанія не намагалася просто замовчати інцидент", — підкреслила пасажирка.

У SkyWest Airlines підтвердили, що рейс 3788 безпечно приземлився, але ситуація розслідується:

"Під час заходу на посадку пілот отримав дозвіл, але змушений був здійснити відхід на друге коло через інший літак на траєкторії. Ми ведемо розслідування", — йдеться у заяві компанії.

Авіакатастрофи у світі - останні новини

Нагадаємо, що 12 червня в Індії розбився пасажирський літак поблизу аеропорту міста Ахмедабад. За попередньою інформацією, літак розбився після того, як злетів. Пізніше стало відомо, що серед всіх 242 пасажирів, які перебували на борту, одна людина вижила.

Єдиний пасажир, який вижив в авіакатастрофі, розповів, що бачив, як на його очах гинули люди.

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