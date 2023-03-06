Найдоступнішим для відпочинку європейським містом назвали Подгорицу в Чорногорії, а найдорожчим – швейцарський Цуг.

Туристичні експерти попередили туристів про найдорожчі та найдешевші європейські міста для відпочинку в 2023 році.

Як пише Express, цього року на тлі економічної кризи, що охопила більшість країн світу, туристам варто більш ретельно підходити до вибору місця для відпочинку. Тим же, хто хоче заощадити, радять звернути увагу на менш популярні напрямки.

"Вивчення міст, які можуть бути не найпопулярнішими варіантами, може стати відмінним способом отримати максимальну віддачу від витрачених коштів, а також отримати нові романтичні та культурні враження для вас і ваших близьких", – зазначив представник однієї з великих британських туристичних фірм.

При цьому туристам пропонують звертати увагу не тільки на відстань до пункту призначення від місць постійного проживання, а й на тамтешні ціни, адже нерідко за напрямками з дешевими авіаквитками можуть буде більш високі витрати на харчування, проживання та інші супутні витрати.

Топ-10 найдоступніших міст Європи для відпочинку в 2023 році

1. Подгориця, Чорногорія.

2. Скоп'є, Північна Македонія.

3. Дебрецен, Угорщина.

4. Сегед, Угорщина.

5. Варшава, Польща.

6. Софія, Болгарія.

7. Люблін, Польща.

8. Тузла, Боснія і Герцеговина.

9. Белград, Сербія.

10. Прага, Чехія.

Топ-10 найдорожчих міст Європи для відпочинку в 2023 році

1. Цуг, Швейцарія.

2. Цюріх, Швейцарія.

3. Рейк'явік, Ісландія.

4. Тромсе, Норвегія.

5. Базель, Швейцарія.

6. Копенгаген, Данія.

7. Осло, Норвегія.

8. Лозанна, Швейцарія.

9. Женева, Швейцарія.

10. Ставангер, Норвегія.

Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий туристичний ресурс European Best Destinations назвав найкращі напрямки для подорожей Європою у 2023 році. Очолила рейтинг польська Варшава.

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