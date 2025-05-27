Спочатку нова система продажів квитків об'єднає залізниці Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Починаючи з осені 2025 року мандрівникам планують спростити купівлю квитків на міжнародні поїзди в Європі. Якщо зараз залізничні квитки на поїздки через кордони європейських країн, як і раніше, часто доводиться купувати окремо, то незабаром це можна буде зробити через єдину систему.

Як повідомляє німецький мовник Tagesschau, з осені до цієї системи продажів підключать перші зарубіжні залізниці, включно з головним перевізником Німеччини Deutsche Bahn.

"Тепер я зможу забронювати міжнародну поїздку так само легко, як і внутрішню", – розповів у коментарі dpa член ради директорів з міжміських перевезень у DB Міхаель Петерсон.

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Спочатку, крім німецьких залізниць, до системи також підключаться австрійська ÖBB і швейцарська SBB, проте протягом кількох місяців до них також будуть додані нові партнери.

"Ми очікуємо, що до кінця наступного року Європа буде підключена практично скрізь. Це наближає нас до великої мети", – додав Петерсон.

Таким чином, за його словами, бронювання квитків по всій Європі – чи то з Осло до Афін, чи то з Варшави до Барселони – буде можливим в один клік через звичайні канали продажів.

Нині ж квитки на поїздки через кордон усередині ЄС часто доводиться купувати окремо, тобто один квиток на німецьку ділянку і один або кілька на закордонні ділянки. Це не тільки незручно, а й порушує права пасажирів, наприклад, у разі запізнення на стикувальний поїзд – мандрівникам найчастіше доводиться купувати нові квитки, якщо вони запізнюються на поїзд через затримку.

Петерсон обіцяє, що в майбутньому видавати два і більше квитки будуть тільки у виняткових випадках.

Він також нагадує, що низка європейських залізниць ще кілька років тому домовилися про впровадження стандарту інтерфейсу OSDM (Відкрита модель продажів і дистрибуції) з метою спрощення купівлі квитків.

"Це мова, якою європейські залізниці та постачальники послуг дистрибуції обмінюватимуться даними один з одним", – пояснив Петерсон, додавши, що, таким чином, DB має доступ до всього портфеля квитків відповідних залізниць і навпаки.

Тим часом, ЄС також планує власну ініціативу зі спрощення транскордонних залізничних перевезень. Як раніше анонсувала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄК вже готується представити законодавчу пропозицію "про єдині цифрові послуги бронювання та продажу квитків". Це має гарантувати, що "європейці зможуть купити один квиток на одній платформі та скористатися своїми правами пасажира протягом усієї поїздки".

"Мене абсолютно не турбує те, що Єврокомісія хоче це регулювати, тому що ми хочемо досягти одних і тих самих цілей", – коментує ці плани Петерсон.

Однак він побоюється, що європейська влада хоче встановити інший стандарт, ніж OSDM.

"Єдине, що мене турбує, це те, що ми вклали роки в OSDM, що ми впровадили його в ІТ – це коштує грошей, це коштує часу – і що ЄС не введе відповідне регулювання до 2026 року", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, з грудня 2026 року головний італійський транспортний оператор Trenitalia запустить високошвидкісні поїзди Frecciarossa до Німеччини.

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