На сьогодні Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати.

Кабінет міністрів веде системну роботу щодо визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він нагадав, що українські COVID-сертифікати з вакцинації почали видавати з 1 липня.

"Ми ведемо системну роботу в напрямі системного визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом", - сказав він.

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За його словами, на сьогодні Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати.

"Мета найближчого часу - розширити географію дії сертифікатів. Цим активно займається Міністерство закордонних справ", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв УНІАН, у травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 5 липня українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

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Автор: Леся Лещенко