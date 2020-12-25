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Різдвяні свята не за горами, і, щоб провести їх яскраво і весело, отримати незабутні емоції і гарненько відпочити - рекомендуємо відправитися в Карпати. Саме тут, в Яремчі, цього року вже вдев'яте пройде Різдвяний фестиваль WINTER ROMANTIK FEST за участю українських зірок.

Яскрава подія відбудеться в гостинному готелі Romantik Spa Hotel.

Святкувати Різдво разом з гостями фестивалю будуть співачка і актриса «жіночого кварталу» Віра Кекелія, співаки Арсен Мірзоян і Віктор Павлік, актриса Ольга Сумська, актор Віталій Борисюк, співачки Тоня Матвієнко і Наталія Бучинська, телеведучі Руслан Сенічкін, Людмила Барбір та інші.

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"Це єдиний такий Різдвяний фестиваль на території України. Другого такого немає ніде. Тут готують чудові святкові страви, тут неймовірні пейзажі навколо", - зазначає актриса Ольга Сумська.

На фестивалі зірки традиційно співатимуть колядки, готуватимуть різдвяну кутю та 12 пісних страв. Часи пандемії диктують свої правила, тому цього року фестиваль проходитиме за оновленим форматом – з низкою обмежень та дистанціювання.

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"Цього року ми традиційно будемо пропагувати українські різдвяні традиції та неймовірну красу Карпат. А також приділимо велику увагу дотриманням правил карантину, - каже Іван Гаврон, засновник фестивалю і власник Romantik Spa Hotel. - Цього року нам є чим побалувати гостей і крім святкової програми. Всім гостям цього року ми пропонуємо систему харчування all inclusive, а також цікаву новинку-можливість оздоровитися в термальному басейні. Ми підіймаємо термальну воду на поверхню з підземних річок глибиною до 255 м, і розігріваємо її для басейну до 32°С.термальні басейни дарують особливий релакс і оздоровлення".

На Святий вечір всі зірки разом з ведучими Русланом Сенічкіним і Людмилою Барбір приготують кутю за старовинними рецептами, а гості фестивалю зможуть визначити – яка кутя найсмачніша і виберуть переможця. 

"За роки проведення фестивалю WINTER ROMANTIK FEST ми приготували 700 літрів куті і більше 10000 вареників. Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску-27 метрів", - відкриває секрети святкового меню Іван Гаврон. 

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Діти візьмуть участь у розмальовуванні різдвяних імбирних пряників. Також навчимося майструвати вбрання та аксесуари для вертепу.

А зірки вже зараз активно готуються до новорічних свят – замовляють ексклюзивні прикраси та вбрання у модних дизайнерів, оскільки традиційно на фестивалі шляхом загального голосування виберуть найкраще вбрання вечора. Словом, на фестивалі буде на що подивитися. 

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Автор: УНІАН