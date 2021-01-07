Українці можуть без віз відвідувати 46 країн.

Український паспорт увійшов у ТОП-30 світового рейтингу паспортів за рівнем мобільності.

Про це йдеться в оновленому міжнародному рейтингу Global Passport Power Rank 2021. Це список країн, громадяни яких можуть в’їжджати до інших держав без віз або отримувати візи відразу ж після перетину кордонів.

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У рейтингу на початок 2021 року Україна посідає 30-те місце, оскільки її громадяни мають безвізовий доступ до 46 країн, а візи необхідні для відвідування 111 держав.

Водночас лідером рейтингу стала Німеччина, яка має безвізовий доступ до 99 країн світу, а візи німцям необхідні для подорожей у 64 країни.

На другому місці перебувають Швеція, Фінляндія та Іспанія, громадяни яких мають безвізовий доступ у 99, 98 та 97 країн відповідно, а візи їм потрібно оформляти у 65 країн світу.

На третьому місці - Данія, Норвегія, Швейцарія та Нова Зеландія, громадяни яких можуть вільно подорожувати до 98, 95, 93 та 88 країн відповідно, а візи їм потрібні у 66 держав.

Чотири останні місця у рейтингу паспортів посідають Сомалі, Сирія, Афганістан та Ірак.

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Автор: Богдан Слуцький