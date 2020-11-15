Перевізник періодично закриває продаж квитків зі станцій у населених пунктах, віднесених до «червоній зоні» із поширення COVID-19.

АТ «Укрзалізниця» повідомляє, що згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС, з 00:01 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій Біла Криниця і Славута-1 (Рівненська область).

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Про це йдеться на сайті перевізника.

Отже, буде відкрито продаж квитків на наступні поїзди:

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 251/251 Харків — Миколаїв.

В «Укрзалізниці» нагадують, що компанія забезпечує безпеку подорожей на всіх напрямках. Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів та інше.

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Автор: Тамара Отовська