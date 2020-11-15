АТ «Укрзалізниця» повідомляє, що згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС, з 00:01 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій Біла Криниця і Славута-1 (Рівненська область).
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Про це йдеться на сайті перевізника.
Отже, буде відкрито продаж квитків на наступні поїзди:
№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
№ 98/97 Ковель — Київ;
№ 102/101 Київ — Херсон;
№ 251/251 Харків — Миколаїв.
В «Укрзалізниці» нагадують, що компанія забезпечує безпеку подорожей на всіх напрямках. Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів та інше.
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