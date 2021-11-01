Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37.

З 2 листопада 2021 року АТ "Укрзалізниця" відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево — Будапешт через Чоп та Захонь.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37. З Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

Продаж квитків відкрито. Придбати проїзний документ можна лише в касах вокзалів.

Для в’їзду громадян України в Угорщину залишаються чинними вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, фінансове забезпечення).

У зв’язку з карантинними обмеженнями при перетині кордону додатково вимагається український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).

У разі відсутності сертифікату вимагається негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду. Звертаємо увагу, що приймається виключно негативний ПЛР-тест, негативний тест на антиген не приймається.

Нові правила пасажирських перевезень:

З 21 жовтня 2021 року в Україні діють нові правила пасажирських перевезень. Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один документи, які підтверджують щеплення хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19). Альтернативою може стати негативний результат ПЛР-тесту.

Автор: Олена Коваленко