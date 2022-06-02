Продаж на сайті розпочнеться сьогодні ввечері.

"Укрзалізниця" з 8 червня як експеримент призначає два регіональних поїзди зі сполученням Київ – Житомир.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд №759/760 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 6:55, і прибуватиме до Житомира о 9:43. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд відходитиме о 18:38, і прибуватиме до Києва о 21:50.

"Час у дорозі становитиме менш як 3 години за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі зауважили, що перевагою цих поїздів перед маршруткою є наявність вагонів купе для подорожуючих сім'ями та плацкарт для більш економної подорожі.

Зазначається, що вартість квитка — від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе. Ціна може змінюватися залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона.

"Продаж на сайті розпочнеться сьогодні ввечері глибиною на 10 днів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Київ-Черкаси. Регіональний поїзд із Києва до Черкас та зворотно почне курсувати з 8 червня.

Також з 11 червня курсуватиме нічний потяг №53/54 Київ-Перемишль.

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