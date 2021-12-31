Туристична сфера столиці має кращі тенденції у відновленні показників допандемічних часів за світовий туристичний сектор.

У КМДА розповіли, скільки туристична сфера Києва принесла коштів у столичний бюджет цього року.

Так, за даними міської влади, туристична сфера столиці продовжує успішно відновлювати показники допандемічних часів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

"Станом на 1 грудня 2021 року туристичний збір сягнув показника в 73 мільйони гривень, що свідчить про відвідування столиці близько 700 тисячами іноземних туристів", - повідомили у КМДА.

Читайте такожЗа рік на Балі побували лише 45 іноземних туристівЗа словами начальниці Управління туризму та промоцій КМДА Марини Радової, наразі відновлено вже близько 80% туристичної галузі столиці.

Радова переконана, що Київ є комфортною локацією для туристів, оскільки має зручне розташування, високоякісний рівень надання послуг, конкурентоспроможну цінову політику та доступний багатоплановий відпочинок відповідно до вподобань кожного туриста.

Крім того, столиця є відомим історико-культурним осередком, що становить великий інтерес для туристів з усього світу. Важливим аспектом, на думку Радової є належний рівень безпеки у Києві.

"У Києві цілодобово функціонують лабораторії, де можна здати ковід-тест, а в разі погіршення самопочуття можливо отримати кваліфіковану невідкладну лікарську допомогу та медичні послуги", – зазначила Марина Радова.

В Управлінні туризму та промоцій КМДА додали, що механізм збору та обчислення статистичних даних з відвідування туристами столиці удосконалюється, що дає змогу отримати реальну статистику. Відтак, до топ-5 країн, з яких приїжджає найбільше туристів до Києва є Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина та Саудівська Аравія.

Найпопулярніші країни з яких приїжджає найбільше туристів до Києва – Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина та Саудівська Аравія.

Нагадаємо, Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу.

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