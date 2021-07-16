Нові правила почнуть діяти вже з 22 липня.

Уряд Австрії посилить карантин через зростання нових випадків covid-19. Нові правила почнуть діяти з 22 липня.

Про це повідомляє The Local.

Уряд країни планував пом'якшити заходи з 22 липня, але кількість хворих почала збільшуватися, тому карантин вирішили частково посилити. Маски не будуть обов'язковими в роздрібній торгівлі, але їх доведеться носити в громадському транспорті та супермаркетах.

Крім того, ходити в нічні клуби та відвідувати великі заходи зможуть тільки вакциновані громадяни або ті, хто отримають негативний ПЛР-тест не менше ніж за 72 годин до заходу.

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Водночас громадян, які перехворіли COVID-19, або мають негативний тест на антигени, пускати не будуть.

Відкриття кордонів для українських туристів

14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну до переліку третіх країн, з яких дозволено в'їзд.

Українці, які отримали дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати 11 країн Європи.

Крім того, тимчасово в'їжджати до Словенії можна українцям "за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону), або сертифіката про щеплення проти COVID-19".

Вакцинованим від COVID-19 туристам дозволили в'їзд до Фінляндії. Нові правила набудуть чинності з 26 липня. Для в'їзду в країну необхідно буде пред'явити довідку про повну вакцинацію від COVID - 19 препаратом, схваленим ЄС або ВООЗ.

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Автор: Анастасія Горбачова