На момент інциденту в печері перебували 25 туристів.

В Ісландії внаслідок обвалення крижаної печери загинув турист, ще двоє зникли безвісти.

Як пише Sky News із посиланням на даний місцевої поліції, група з 25 туристів здійснювала організований тур льодовиком Брейоамеркурйекюдль на півдні країни, коли всередині печери обвалилася стіна льоду.

"Група з 25 іноземних туристів кількох національностей досліджувала крижану печеру, коли стався нещасний випадок", – заявили в поліції.

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Наразі проводиться складна операція за участю близько 200 осіб, щоб спробувати врятувати двох туристів, які, як вважають, опинилися в пастці під льодом.

Ще одну людину, яка дістала серйозні травми, доправили вертольотом у лікарню. Повідомляють, що її стан стабільний.

Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що на популярному курорті в Таїланді зсув ґрунту вбив 13 осіб, серед них – росіяни.

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