Міст Кастилія-Ла-Манча має висоту 192 метри.

26-річний британський турист загинув, піднімаючись на міст Кастилія-Ла-Манча в місті Талавера-де-ла-Рейна, що розташоване недалеко від іспанської столиці Мадрида.

Як пояснила міська радниця з безпеки громадян Макарена Муньос, загиблий вирушив на міст у супроводі 24-річного громадянина Великої Британії, щоб "створити контент" для соціальних мереж.

"Нам вдалося з'ясувати, що вони приїхали в Талаверу, щоб піднятися на міст і створити контент для соціальних мереж, що і призвело до такого сумного результату", – цитує її Sky News.

Відео дня

Чиновниця підкреслила, що підйом на міст "повністю заборонений" і "цього не можна робити за жодних обставин", про що місцева влада "нагадувала неодноразово".

Зазначимо, вантовий міст Кастилія-Ла-Манча побудували 2011 року, він складається з головного бетонного пілона з кількома тросами, що виходять із центру у формі трикутника. На момент відкриття, з висотою 192 метри, він був найвищим вантовим мостом в Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Південній Африці туриста на смерть затоптали слони, коли він без дозволу вийшов з машини, щоб зробити фото.

За словами експертів, саме небажаний контакт із тваринами та бажання зробити фото в небезпечних місцях є одними з головних причин загибелі туристів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм