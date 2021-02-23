Розмір млинця склав 717 на 309 сантиметрів.

Сьогодні в Ужгороді приготували найбільший млинець в Україні.

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Розміри млинця з начинкою склав 717 на 309 сантиметрів.

Рекорд внесли до Книги рекордів України.

Нагадаємо, у 2019 році найбільший млинець приготували в Дружківці Донецької області. Він був цільним і його діаметр склав три метри.

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Автор: Катерина Лиманська