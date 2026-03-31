З квітня у Венеції знову вводиться плата за вхід: цього року платних днів буде більше

Цього року туристам доведеться платити за вхід до Венеції протягом 60 днів.

З квітня 2026 року італійське місто Венеція знову стягуватиме плату за вхід, як і було анонсовано раніше.

При цьому, як повідомляє Euronews Travel, цього року платних днів буде більше – 60 проти 54 роком раніше.

Як діє плата за вхід до Венеції

Зокрема, у 2026 році туристи, які приїжджають до цього міста на воді на один день без ночівлі, повинні будуть сплачувати додатковий вхідний податок у п'ятницю, суботу та неділю, а також у деякі святкові дні (наприклад, на Великдень) протягом чотирьох місяців:

Квітень: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Травень: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Червень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Липень: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

Як і в 2025 році, плата за одноденні поїздки стягуватиметься в години пік з 8:30 до 16:00. Поза цими годинами вхід безкоштовний.

При цьому туристам варто "забронювати" свій день у Венеції на спеціальній платформі.

Натомість вони отримують QR-код, який перевірятиметься на контрольно-пропускних пунктах у семи точках доступу по всьому місту.

Відвідувачі, які забронювали номери в готелі, також повинні ввести інформацію про свій готель і отримати QR-код для пред'явлення на контрольно-пропускних пунктах. Однак їм не потрібно платити, оскільки в їхньому рахунку за готель вже буде вказана плата за проживання у Венеції.

Як і минулого року, збір становить 5 євро, а туристи, які бронюють вхід менш ніж за чотири дні, повинні заплатити 10 євро.

Також у ключових точках міста, наприклад, біля залізничного вокзалу Санта-Лючия, можуть проводитися перевірки QR-кодів. Туристам, які не сплатили збір або не зареєструвалися як звільнені від нього, загрожує штраф від 50 до 300 євро.

Мета податку – приборкати "короткочасний" туризм, який часто перевантажує невелике місто в найнапруженіші місяці та приносить мало користі його мешканцям.

Втім, дані за минулий рік показують, що кількість одноденних відвідувачів знизилася лише незначно порівняно з попередніми роками. У пікові дати місто відвідало майже 25 000 туристів – це половина населення Венеції.

Надмірний туризм у Венеції

Як повідомляв УНІАН.Туризм, знамените італійське місто на воді вважається одним із найбільш постраждалих від надмірного туризму міст Європи. Це змусило міську владу вжити певних обмежувальних заходів.

Однак найрадикальнішим кроком стало введення так званої плати за вхід для одноденних туристів, які приїжджають до міста лише на екскурсію без ночівлі. Анонсоване у 2022 році нововведення вперше набуло чинності в літньому туристичному сезоні 2024 року, а згодом було двічі продовжено – на 2025 та 2026 роки.

