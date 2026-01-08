'Відьмак 3' таки отримає нове сюжетне доповнення: інсайдери дізналися місце дії

Доповнення виступить сюжетним мостом між третьою і майбутньою четвертою частиною фентезі-всесвіту.

Відразу кілька джерел повідомляють, що для хітової рольової гри "Відьмак 3: Дике Полювання", якій минулого року виповнилося 10 років, планується ще одне сюжетне доповнення. DLC виступить сюжетним мостом між третьою і майбутньою четвертою частиною серії.

Найбільш детально інформацією поділився польський філіал IGN, який вже давно знав про існування нового доповнення, але вважав за краще дочекатися підтвердження від інших джерел.

Інсайдери говорять про сеттінг у стилі "Дюни", з можливою появою регіону Зерріканія – екзотичного пустельного регіону на далекому сході від офіційної карти "Відьмака 3" – і персонажів зі школи Мантикори, де жінки проходять Випробування Травами. Є теорія, що сюжет може бути присвячений Цирі і тому, як вона стала відьмачкою.

При цьому IGN Poland не виключає, що за роки розробки концепція доповнення могла змінитися. Але в одному сумніватися не можна точно – нове DLC до "Відьмака 3" існує і знаходиться як мінімум на стадії активного пре-продакшену.

Відзначається, що над доповненням працює студія Fool's Theory (заснована колишніми співробітниками CD Projekt Red; серед їхніх проєктів – ремейк першої частини "Відьмака" і The Thaumaturge). Деякі джерела припускають, що доповнення вийде вже в травні цього року і буде коштувати 30 доларів.

Що стосується The Witcher 4, то у гри поки немає ні дати виходу, ні вікна релізу. Ми лише знаємо, що раніше 2027 року гру чекати не варто. CD Projekt планує випустити нову трилогію The Witcher з головною героїнею Цірі протягом шести років.

Як раніше розповідали розробники, Цирі в "Відьмак 4" втратила частину своїх сил і буде не такою могутньою, як у третій частині.

