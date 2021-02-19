Туристи з України зможуть полетіти на Кіпр з березня-квітня.

Уряд Кіпру затвердив нові правила в'їзду для мандрівників з 56 країн.

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Як повідомляє avianews.com, до переліку увійшли країни ЄС та Європейської економічної зони, а також Україна, Білорусь, Росія, Великобританія, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія та Єгипет.

При цьому туристи зможуть полетіти відпочивати на Кіпр з 1 березня або 1 квітня в залежності від того, в яку зону потрапить їхня країна.

Правила в'їзду іноземних туристів на Кіпр з 1 березня

Всі 56 країн будуть розділені на 4 зони: зелену, помаранчеву, червону і сіру в залежності від ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Туристи із зеленої зони повинні будуть здати безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус після прильоту на Кіпр.

При вильоті з помаранчевої і червоної зон потрібно здати тест не більше ніж за 72 години до вильоту за свій рахунок і по прильоту на Кіпр.

Якщо країна знаходиться в сірій зоні, то польоти з неї на Кіпр з метою туризму заборонені.

Правила в'їзду іноземних туристів на Кіпр з 1 квітня

Країни ЄС і Європейської економічної зони, а також Україна, Білорусь, Росія, Великобританія, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданія, Саудівська Аравія і Єгипет будуть розділені на зелену, помаранчеву і червону зону. Таким чином, Кіпр почне пускати туристів з усіх цих держав.

Поїздки із зеленої зони будуть можливі без будь-яких умов і тестів.

Туристи з країн помаранчевої зони повинні будуть здати тест за свій рахунок не більше ніж за 72 години до вильоту на Кіпр.

Мандрівники з країн червоної зони повинні здати тест за свій рахунок до вильоту і пройти тест по прильоту на Кіпр.

Туристів з позитивним результатом тесту на коронавірус не пустять в літак або ізолюють після прильоту на Кіпр, якщо тест будуть здавати на місці.

Оновлювати список зон кіпрська влада має намір раз на тиждень.

При цьому перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати, що уряд Кіпру може змінити умови в'їзду для туристів або перенести термін допуску мандрівників на острів.

Коронавірус і подорожі світом

Навесні 2020 року більшість країн світу, в тому числі Україна, закрили свої кордони для іноземних мандрівників у зв'язку з початком пандемії коронавірусу.

Влітку 2020 року країни почали поступово відкривати кордони, втім, в основному лише для окремих категорій громадян. Туристичні та інші нетермінові поїздки до цього переліку найчастіше не потрапляли.

Європейський союз досі залишається закритим для громадян України. Більш того, через нові штами коронавірусу, які почали з'являтися наприкінці 2020 року, країни ЄС запроваджують ще більш суворі умови в'їзду для іноземців.

Водночас українські туристи можуть подорожувати в Туреччину, ОАЕ, Єгипет, Танзанію, Мексику, Домініканську Республіку, на Мальдіви, в деякі балканські країни і ще ряд зарубіжних країн.

При цьому все більше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Деякі країни, як, наприклад, Ізраїль, вже активно їх запроваджують.

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Автор: УНІАН