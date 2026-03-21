У Британії зробили заяву щодо використання її баз на Кіпрі під час війни на Близькому Сході

У Британії зазначили, що безпека Республіки Кіпр є фундаментальною для Сполученого Королівства.

Велика Британія не буде використовувати свої бази на Кіпрі для будь-яких наступальних дій у звʼязку з війною на Близькому Сході. Про це заявив речник уряду Кіпру, посилаючись на телефонну розмову між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, передає Reuters.

"Прем'єр-міністр Великої Британії ще раз наголосив, що безпека Республіки Кіпр є фундаментальною для Сполученого Королівства, і з цією метою було прийнято рішення про посилення засобів, що сприяють вже наявним превентивним заходам. Наостанок прем'єр-міністр ще раз наголосив, що британські бази на Кіпрі не будуть використовуватися для будь-яких наступальних військових операцій", - написав речник у заяві.

У Reuters нагадали, що іранський "Шахед" завдав незначної шкоди, коли 2 березня влучив в обʼєкти британської авіабази Акротірі на півдні Кіпру. Згодом ще два дрони були перехоплені.

Політика Британії щодо конфлікту на Близькому Сході

Раніше Британія прокоментувала заклик Трампа відправити кораблі на Близький Схід. Зокрема речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що країна "наразі обговорює зі своїми союзниками та партнерами низку варіантів для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні".

Згодом Стармер провів розмову з Трампом після його різкої заяви щодо "нерішучості" Британії. Президент США сказав премʼєр-міністру Британії, що його допомога не потрібна, попри те, що американці продовжують використовувати британські бази для ударів по Ірану.

"Після розриву відносин між Трампом і Стармером, що змусило президента США заявити в соціальних мережах, що "нам не потрібні люди, які приєднуються до воєн після того, як ми вже перемогли", два світові лідери провели в неділю переговори, щоб обговорити військову співпрацю своїх країн", - розповіли журналісти.

