Іспанія терміново направила свій найсучасніший військовий корабель для захисту Кіпру

Іспанія направляє свій найсучасніший фрегат для надання допомоги в забезпеченні протиповітряної оборони Кіпру, держави-члена ЄС, яка зазнала атак безпілотників на тлі зростаючої напруженості на Близькому Сході. Про це пише Digi24.ro.

Фрегат "Крістобаль Колон" (F105) буде розгорнутий у східному Середземномор'ї для захисту острова від повітряних загроз і надання допомоги в можливій евакуації мирного населення з регіону.

Відзначається, що іспанський військовий корабель приєднається до багатонаціональних європейських військово-морських сил на чолі з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" (R91), а також кораблями з Нідерландів, Греції та Італії, з місією зміцнення протиповітряної оборони навколо Кіпру, розташованого приблизно в 240 км від узбережжя Ізраїлю.

Великобританія направляє есмінець ППО HMS Dragon (D35) разом з вертольотами Wildcat, оснащеними протичовновими ракетами, а Франція перенаправила авіаносну групу "Шарль де Голль" у східне Середземномор'я.

Італія також направить військово-морські сили в найближчі дні, заявив у четвер в парламенті міністр оборони Гвідо Крозето. Рим також готується надати системи ППО, протичовнової оборони і протиракетної оборони стратегічним партнерам в Перській затоці.

Удар Ірану по Кіпру

Розгортання відбулося після атаки безпілотника на британську базу ВПС Великобританії Акротірі на острові в понеділок вранці. Британські офіційні особи заявили, що атака завдала мінімальної шкоди і обійшлася без жертв, додавши, що безпілотник не був запущений з Ірану.

