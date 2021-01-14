Норвегія має намір розпочати обов’язкове тестування на коронавірус усіх, хто в’їжджає до країни. Водночас тих, хто не дотримуватиметься правил, можуть оштрафувати на 2 тисячі євро.
Про це повідомляє The Local.
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В уряді заявили, що таким чином хочуть «максимально обмежити» кількість «в’їзних» випадків вірусу. Рішення набуде чинності, як тільки Осло посилить потенціал тестування.
У Норвегії вже діють одні з найжорсткіших правил в’їзду у Європі: від іноземців вимагають негативний результат тесту на коронавірус, зроблений протягом останніх 72 годин, обов’язкову реєстрацію в органах місцевої влади й у багатьох випадках – проходження семиденного карантину. Ще один тест на COVID-19 громадяни повинні здати за 24 години після прибуття.
В країні вже розпочалася кампанія з імунізації населення. Останнім часом в Норвегії побільшало випадків інфікування COVID-19 на тлі святкових відпусток.
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