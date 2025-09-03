Перевізник повністю припинить польоти через два іспанські аеропорти.

Уже не перший рік ірландський лоукостер Ryanair веде напружену податкову війну з іспанським оператором аеропортів Aena, що перебуває під державним контролем.

Бюджетний перевізник заявляє, що Іспанія стягує "надмірні збори" з рейсів, що літають через її аеропорти. Тим часом, в Aena заявляють, що їхні тарифи точно не є найвищими в Європі.

Тим не менш, цей конфлікт уже призвів до скорочення польотної програми Ryanair до Іспанії – одного з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Так, на літо 2025 року авіакомпанія вже скоротила рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії. Пізніше в Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до країни. Тепер же керівництво лоукостера перейшло від погроз до дії.

Як повідомляє The Olive Press, 3 вересня 2025 року Ryanair оголосив про скасування 36 маршрутів через аеропорти Іспанії. Це означає, що пропускна здатність регіональних аеропортів материкової частини країни скоротиться на 41% (600 тисяч місць) у зимовий сезон і на 10% на Канарських островах (400 тисяч місць).

Зокрема, ірландський бюджетний авіаперевізник з 1 січня 2026 року повністю припинить польоти через два аеропорти – Тенеріфе-Північний і Віго, а також збереже закриття рейсів через Херес-де-ла-Фронтеру і Вальядолід, запроваджене раніше цього року.

Ryanair також закриє свою базу в Сантьяго-де-Компостела, припинивши 80% своїх рейсів у це місто на північному заході країни.

Крім того, лоукостер скоротить польоти в/з аеропортів Сарагоси, Сантандера, Астурії та Віторії.

Виступаючи на прес-конференції в Мадриді, генеральний директор Ryanair Едді Вілсон заявив, що Aena "підвела іспанські регіони, аеропорти яких мають майже 70% вільних потужностей".

Водночас він назвав "безсоромним" рішення Aena підвищити з 2026 року відразу на 6,6% аеропортові збори, що стягуються з перевізників.

У Ryanair також зазначили, що звільнені в Іспанії потужності авіакомпанії будуть перерозподілені в "більш ефективні аеропорти, які прагнуть до розвитку трафіку, зокрема в Італії, Марокко, Хорватії, Швеції та Угорщині".

"Неефективне управління Aena та іспанським урядом безпосередньо сприяє втраті місцевих робочих місць, зниженню транспортної доступності та інвестицій", – додав Едді Вілсон.

При цьому повний зимовий розклад Ryanair через основні аеропорти Іспанії буде оприлюднено наступного тижня. Однак в авіакомпанії заявили, що збільшать обсяги польотів через такі іспанські міста, як Пальма, Малага та Аліканте-Ельче.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ryanair дали роз'яснення щодо переходу на виключно цифрові посадкові талони вже з листопада 2025 року.

Крім того, керівництво лоукостера оголосило про плани підвищити фінансову винагороду для своїх співробітників за вилов пасажирів із багажем, що перевищує норму.

