На Тенеріфе ввели плату за доступ до однієї з найпопулярніших локацій

Влада Тенеріфе офіційно ввела нові жорсткі заходи проти надмірного туризму в одному з найпопулярніших місць Канарських островів. Зокрема, тепер гостям з-за меж острова доведеться платити спеціальний екологічний податок при відвідуванні популярних природних пам'яток.

За що і кому доведеться платити додатково на Тенеріфе

Як пише Express, з понеділка, 19 січня 2026 року, нерезиденти зобов'язані платити за доступ до стежки Телефоро Браво (PNT 10) і стежки Монтанья Бланка-Ла Рамблета (PNT 07), які є частиною знаменитого Національного парку Тейде, і тільки в певні проміжки часу.

Згідно з новими правилами, за проходження стежки 10, що веде від Ла Рамблети до вершини гори Тейде, нерезиденти повинні будуть заплатити 15 євро. Для маршруту № 7, що проходить повз вулканічні утворення, притулок Альтавіста і в кінцевому підсумку з'єднується з верхньою станцією канатної дороги, нерезиденти повинні заплатити 6 євро в будні дні та 10 євро у вихідні та святкові дні. Туристи молодше 14 років звільняються від плати.

Тарифи будуть діяти з 9:00 до 17:00 на маршруті № 10 і з 9:00 до 15:00 на маршруті № 7. Крім того, кількість відвідувачів на маршруті № 10 тепер суворо обмежена 300 людьми на день, розділеними на певні часові інтервали для запобігання переповнення.

Для жителів Тенеріфе доступ залишається безкоштовним, але вони все одно будуть зобов'язані зареєструватися перед походом. Тим часом, жителі інших Канарських островів будуть платити знижену "символічну" ставку в розмірі від 3 до 6 євро.

Які ще обмеження чекають на туристів у нацпарку Тейде

На додаток до екоподатку для всіх бронювань потрібна кредитна або дебетова картка, а також необхідно надати дані кожного учасника походу. Підтверджені бронювання не можуть бути змінені або скасовані, як і дати, час або кількість учасників.

Повернути плату за бронювання можна буде тільки в разі закриття стежки через погодні умови, виняткові обставини або несправність канатної дороги Тейде.

При цьому повернення коштів не буде здійснено, якщо туристів не допустять на стежку через невідповідність обов'язковим мінімальним вимогам до спорядження, опублікованим на сайті Tenerife ON: тепер всі туристи зобов'язані мати відповідне гірське взуття, довгі штани, теплу куртку, заряджений мобільний телефон і ліхтарик.

Вхід на ці стежки без чинного дозволу або необхідного спорядження тепер може тягнути за собою штрафи до 600 євро.

Забронювати вхід на стежку необхідно через платформу Tenerife ON. З понеділка система тимчасово обмежена тільки веб-сайтом, оскільки очікується оновлення мобільного додатку. Щотижня о 7 ранку за місцевим часом відкривається новий тиждень доступності, підтримуючи гнучке 28-денне вікно бронювання. Для бронювання місця користувачі повинні бути зареєстровані та верифіковані на платформі.

Чому в нацпарку Тейде вводять обмеження

Національний парк Тейде, що знаходиться на схилах однойменного вулкана і включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, десятиліттями був перлиною туризму на Тенеріфе. Однак його стрімко зростаюча популярність, що досягає наразі близько чотирьох мільйонів відвідувачів на рік, поставила його на межу краху. Через дуже малу кількість громадських туалетів на великих висотах "дике справлення потреби" стало серйозною проблемою, що загрожує забрудненням мізерних джерел води, які використовуються місцевою дикою природою. Незважаючи на знаки "не залишайте слідів", прибиральники також насилу справляються з недопалками, обгортками від їжі та пластиковими пляшками, залишеними вздовж стежок.

Фізичне забруднення з боку туристів – не єдина проблема. Багато туристів почали будувати "каїрни" (кам'яні вежі) для фотографій або везти додому вулканічні камені як сувеніри. Це серйозний злочин, який порушує не тільки природний вулканічний ландшафт, але й знищує середовище існування дрібних безхребетних. Водночас, у прагненні зробити ідеальний знімок, багато відвідувачів сходять з позначених стежок, витоптуючи крихкий вулканічний ґрунт і знищуючи ендемічну флору, відновлення якої в таких суворих умовах може зайняти роки.

При цьому обмежена кількість паркувальних місць біля канатної дороги і оглядового майданчика Мірадор-де-ла-Рулета часто заповнюється до 9 ранку. Це призводить до незаконного паркування вздовж траси TF-21, блокуючи рух машин швидкої допомоги і місцевих автобусів. Єдина гірська дорога (TF-21) часто опиняється в стані заторів, що призводить до значних викидів вуглекислого газу в охоронюваній зоні.

Відпочинок на Тенеріфе – що потрібно знати туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше гостей острова попередили про різке зростання кількості кишенькових крадіжок на його території. В першу чергу, зоною підвищеного ризику є популярні місця на півдні Тенеріфе, включаючи Лос-Крістіанос, Плайя-де-лас-Америкас, Пуерто-Колон, Пуерто-Сантьяго і Лос-Гігантес.

При цьому туристам, які відпочивають на Тенеріфе, завжди варто уважно ставитися до штормових попереджень і не наближатися в такому випадку близько до берега – місяць тому ігнорування правил коштувало кільком туристам життя.

