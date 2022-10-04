Абсолютним тріумфатором церемонії стала Португалія, яка загалом отримала цього року близько 30 нагород, в тому числі в головній категорії "Найкращий туристичний напрямок у Європі".

На Майорці 2 жовтня 2022 року визначили переможців щорічної премії World Travel Awards Europe 2022, що вважається аналогом "Оскару" в галузі туризмі.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Абсолютним тріумфатором церемонії стала Португалія, яка загалом отримала цього року близько 30 нагород, в тому числі в головній категорії "Найкращий туристичний напрямок у Європі".

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Водночас місто Порту було визнане найкращим містом для подорожей у Європі.

При цьому Азорські острови отримали нагороду в категорії "Провідний напрямок пригодницького туризму в Європі", а провінція Алгарве перемогла у категорії "Провідний пляжний напрямок Європи".

Натомість португалська столиця Лісабон перемогла одразу в декількох категоріях, серед яких: "Провідний напрямок Європи для відпочинку в місті", "Провідний напрямок Європи для круїзів" і "Провідний напрямок Європи на узбережжі".

При цьому чорноморське місто Батумі (Грузія) отримало титул "Провідний туристичний напрямок Європи, що розвивається", Мадрид (Іспанія) п’ятий рік поспіль отримав нагороду "Найкращий європейський напрямок для зустрічей і конференцій", а конференц-центр Дубліна отримав нагороду "Найкращий європейський центр для зустрічей і конференцій".

В авіаційному секторі Turkish Airlines отримала звання "Провідна авіакомпанія Європи", тоді як British Airways була названа "Провідним брендом авіакомпанії Європи". Air France отримала нагороду "Провідна авіакомпанія Європи – економ-клас", а TAP Air Portugal отримала нагороду за "Провідну авіакомпанію Європи до Південної Америки".

Готель Çırağan Palace Kempinski Istanbul (Туреччина) отримав найвищу нагороду за гостинність як "Провідний готель Європи", а Mandarin Oriental Bosphorus у Стамбулі (Туреччина) отримав звання "Провідний новий готель Європи". Four Seasons Hotels and Resorts отримав нагороду "Провідний європейський готельний бренд класу люкс", а Royal Monceau Suite @ Le Royal Monceau – Raffles Pari отримав нагороду за "Провідний готель Європи класу люкс".

У секторі круїзів Norwegian Cruise Line було визнано "Провідним круїзним напрямком Європи".

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія Skytrax оголосила переможців рейтингу найкращих авіаперевізників 2022 року, що вважається найбільш престижним в авіаційній галузі.

Звання найкращої авіакомпанії світу за версією Skytrax вже всьоме отримала Qatar Airways (Катар). Натомість російські авіакомпанії цього року були виключені з рейтингу.