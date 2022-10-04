Португалія визнана найкращим туристичним напрямком в Європі 2022 / фото УНІАН (Янош Немеш)

На Майорці 2 жовтня 2022 року визначили переможців щорічної премії World Travel Awards Europe 2022, що вважається аналогом "Оскару" в галузі туризмі.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Абсолютним тріумфатором церемонії стала Португалія, яка загалом отримала цього року близько 30 нагород, в тому числі в головній категорії "Найкращий туристичний напрямок у Європі".

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Водночас місто Порту було визнане найкращим містом для подорожей у Європі.

Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)
Фото Порту після карантину 14 вересня 2021© фото УНІАН (Янош Немеш)

При цьому Азорські острови отримали нагороду в категорії "Провідний напрямок пригодницького туризму в Європі", а провінція Алгарве перемогла у категорії "Провідний пляжний напрямок Європи".

Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Турист милується панорамою Лісабона із замку Святого Георгія в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Туристи милуються панорамою Лісабона із замку Святого Георгія в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Краєвид на історичну частину Лісабона і Атлантичний океан /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Краєвид на історичну частину Лісабона і Атлантичний океан /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Панорама Лісабона із замку Святого Георгія в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Туристи на Торговій площі (Praca do Comercio) в історичній частині Лісабона /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Туристи на Торговій площі (Praca do Comercio) в історичній частині Лісабона /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Жовтий трамвай в історичній частині Лісабона /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Павичі на території замку Святого Георгія в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Павичі на дереві в замку Святого Георгія в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Павичі на дереві в замку Святого Георгія в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Вид на історичну частину Лісабона /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Зупинка трамваїв на Торговій площі в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Історичний центр міста Сінтра (Португалія) /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Туристи оглядають територію садиби "Регалейра" в Сінтрі /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Фасад палацу Регалейра в місті Сінтра /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Туристи в парку на території садиби "Регалейра" в місті Сінтра /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Оглядова вежа на території садиби "Регалейра" в місті Сінтра /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Колодязь на території садиби "Регалейра" в місті Сінтра /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Будиночки на території садиби "Регалейра" в містечку Сінтра /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Вид на Атлантичний океан зі скель Мису Рока (Cabo da Roca) в Національному парку Сінтра-Кашкайш /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Маяк на Мисі Року (Cabo da Roca) в Національному парку Сінтра-Кашкайш /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Маяк на Мисі Року (Cabo da Roca) в Національному парку Сінтра-Кашкайш /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Туристи купують консервовані сардини в сувенірній крамниці в історичному центрі Лісабона /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Рибальський човен під час лову сардин в припортових водах міста Лісабон /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Бездомні в припортовій зоні міста Лісабон /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Вид на морський порт в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Скульптура імператора Бразилії Педру IV в центрі площі Россіу в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Скульптура імператора Бразилії Педру IV в центрі площі Россіу в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Скульптура імператора Бразилії Педру IV в центрі площі Россіу в Лісабоні /  © Фото УНІАН
Фото Зимові Лісабон і Сінтра 13 січня 2020 Скульптура імператора Бразилії Педру IV в центрі площі Россіу в Лісабоні /  © Фото УНІАН

Натомість португалська столиця Лісабон перемогла одразу в декількох категоріях, серед яких: "Провідний напрямок Європи для відпочинку в місті", "Провідний напрямок Європи для круїзів" і "Провідний напрямок Європи на узбережжі".

При цьому чорноморське місто Батумі (Грузія) отримало титул "Провідний туристичний напрямок Європи, що розвивається", Мадрид (Іспанія) п’ятий рік поспіль отримав нагороду "Найкращий європейський напрямок для зустрічей і конференцій", а конференц-центр Дубліна отримав нагороду "Найкращий європейський центр для зустрічей і конференцій".

Батумі отримало титул "Провідний туристичний напрямок Європи, що розвивається" / фото Марина Григоренко

В авіаційному секторі Turkish Airlines отримала звання "Провідна авіакомпанія Європи", тоді як British Airways була названа "Провідним брендом авіакомпанії Європи". Air France отримала нагороду "Провідна авіакомпанія Європи – економ-клас", а TAP Air Portugal отримала нагороду за "Провідну авіакомпанію Європи до Південної Америки".

Готель Çırağan Palace Kempinski Istanbul (Туреччина) отримав найвищу нагороду за гостинність як "Провідний готель Європи", а Mandarin Oriental Bosphorus у Стамбулі (Туреччина) отримав звання "Провідний новий готель Європи". Four Seasons Hotels and Resorts отримав нагороду "Провідний європейський готельний бренд класу люкс", а Royal Monceau Suite @ Le Royal Monceau – Raffles Pari отримав нагороду за "Провідний готель Європи класу люкс".

У секторі круїзів Norwegian Cruise Line було визнано "Провідним круїзним напрямком Європи".

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія Skytrax оголосила переможців рейтингу найкращих авіаперевізників 2022 року, що вважається найбільш престижним в авіаційній галузі.

Звання найкращої авіакомпанії світу за версією Skytrax вже всьоме отримала Qatar Airways (Катар). Натомість російські авіакомпанії цього року були виключені з рейтингу.