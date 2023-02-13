Підземне сховище Regan West було побудоване в 1963-1968 роках за наполяганням НАТО.

В Данії з 13 лютого 2023 року вперше відкрили для іноземних туристів як музей знаменитий ядерний бункер, розташований в лісовому масиві Ролд Сков.

Як пише SchengenVisaInfo, підземне сховище під назвою Regan West було побудовано в період "холодної війни" в 1963-1968 роках за наполяганням НАТО. Він мав вмістити уряд Данії у разі ядерної війни.

Як пояснює директор музею Ларс Крістіан Норбах, бункер, який знаходився майже в 400 кілометрах від Копенгагена на глибині 60 метрів під крейдяним пагорбом, мав стати "останнім оплотом" демократії в Данії.

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Однак, на щастя, сховище так і не використовувалося за призначенням, тому бункер був виведений з експлуатації в 2003 році, а його місцезнаходження було розсекречено в 2012 році. Через десять років уряд Данії вирішив відкрити цей бункер для громадськості.

Тепер у всіх бажаючих буде можливість пройтися по довгих коридорах бункера, побачити спальню, призначену для монарха, залу нарад уряду, декор в стилі 1960-х років і перекусити в місцевому кафе. Структура бункера збережена в первозданному вигляді.

Як повідомляється на сайті музею, відвідування музею холодної війни Regan Vest займає близько чотирьох годин. За цей час відвідувачі проходять приблизно два кілометри, при цьому їм доступно тільки близько 40% бункера. Вхідний квиток обійдеться в 260 датських крон (близько 35 євро), а за 510 датських крон (близько 68 євро) можна додатково отримати обід в бункері у вигляді традиційних датських бутербродів "сморреброд".

Як повідомляв УНІАН, в резиденції Санта-Клауса в містечку Рованієм в Лапландії (Фінляндія) розташоване бомбосховище на випадок ядерного удару, яке може прихистити кілька тисяч людей.

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