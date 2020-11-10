Жителям країни заборонено виходити з дому з 11 листопада з 22:00 до 06:00.

Уряд Албанії ухвалив рішення запровадити жорсткі протиепідемічні заходи по всій країні після сплеску нових випадків коронавірусу в останні тижні.

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Громадянам заборонено виходити з дому з 11 листопада з 22:00 до 06:00. Винятки робляться тільки для випадків, пов'язаних із робочою необхідністю.

Бари та ресторани не працюватимуть з 22:00 до 06:00, за винятком надання послуг доставки їжі.

Співробітникам підприємств та установ рекомендується працювати вдома. Нові заходи будуть діяти протягом трьох тижнів.

Школи не будуть закриті, оскільки, як зазначили місцеві чиновники, вони не є осередками зараження.

У неділю Албанія зафіксувала новий максимум щоденних випадків коронавірусу - 501. За останні п’ять тижнів у країні рівень позитивних тестів зріс до 44%.

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Автор: УНІАН