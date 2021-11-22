У Дубаї відкрився найвищий в світі панорамний басейн / Фото: AURA Skypool Lounge

У Дубаї відкрили найвищий у світі басейн-інфініті з панорамним оглядом у 360 градусів.

Про це повідомляє CNN.

Басейн Aura SkyPool з переливними краями знаходиться на 50-му поверсі вежі Palm Tower на острові Пальма Джумейра. Його розташували на висоті 200 метрів.

З басейну відкривається неймовірний краєвид на місто / Фото: AURA Skypool Lounge

Для відвідувачів також облаштували терасу з шезлонгами та баром площею 750 кв. м.

Басейн розташовано на висоті 200 м / Фото: AURA Skypool Lounge

Читайте такожСаудівська Аравія створить парк розваг на нафтовій вишці (відео)З басейну відкриваються панорамні види на головні визначні пам'ятки міста, зокрема на хмарочос Burj Khalifa та колесо огляду Ain Dubai, яке вважається найбільшим у світі.

Вартість відвідування басейну може варіюватися. Загалом, вона стартує від $46 і сягає $163.

Для відвідувачів облаштували терасу з баром / Фото: AURA Skypool Lounge

Як повідомляв УНІАН, Об'єднані Арабські Емірати навіть під час пандемії коронавірусу продовжують дивувати. У жовтні в Дубаї відкрили найбільше у світі колесо огляду Ain Dubai - "Око Дубая".

Автор: Марта Гичко