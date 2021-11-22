Конструкція басейну створена таким чином, що вода переливається за борти, створюючи враження його нескінченності.

У Дубаї відкрили найвищий у світі басейн-інфініті з панорамним оглядом у 360 градусів.

Про це повідомляє CNN.

Басейн Aura SkyPool з переливними краями знаходиться на 50-му поверсі вежі Palm Tower на острові Пальма Джумейра. Його розташували на висоті 200 метрів.

Для відвідувачів також облаштували терасу з шезлонгами та баром площею 750 кв. м.

Читайте такожСаудівська Аравія створить парк розваг на нафтовій вишці (відео)З басейну відкриваються панорамні види на головні визначні пам'ятки міста, зокрема на хмарочос Burj Khalifa та колесо огляду Ain Dubai, яке вважається найбільшим у світі.

Вартість відвідування басейну може варіюватися. Загалом, вона стартує від $46 і сягає $163.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднані Арабські Емірати навіть під час пандемії коронавірусу продовжують дивувати. У жовтні в Дубаї відкрили найбільше у світі колесо огляду Ain Dubai - "Око Дубая".

Автор: Марта Гичко