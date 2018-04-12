Віденський міський парк захопило цвітіння весняних дерев (фоторепортаж)

До міського парку у Відні сходяться численні бажаючі зробити красиві фото дерев у весняному вбранні.

В австрійській столиці Відні вже щосили цвітуть весняні дерева і кущі. Тому численні мешканці міста, туристи і фотографи сходяться в місцеві парки, щоб зробити красиві кадри.

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Побували у віденському міському парку й фотокореспонденти Reuters.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня весна прийшла і до України. Так, в урочищі "Чорний ліс" на території Великомостівського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство" (Львівська область) у розпалі цвітіння крокусів (шафрану).