Туристи облюбували турецький «Східний експрес» як місце для романтики та пригод (фоторепортаж)

Доступне авіасполучення практично «вбило» нічний поїзд в Туреччині, однак завдяки групі місцевих туристів він став знову популярний як місце для розваг і романтичних пригод.

У Туреччині відроджується популярність як туристичного маршруту поїзда «Східний експрес» (Doğu Ekspresi) від Стамбула до Карса, з зупинкою в Анкарі. Поїзд знаходиться в дорозі добу і за цей час долає відстань понад 1300 кілометрів.

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Турецький поїзд «Східний експрес» вперше вийшов на маршрут в 1936 році, проте по мірі поширення авіасполучення в країні його популярність поступово згасала. Ще кілька років, незважаючи на низьку вартість квитка (близько 11 доларів), вважалося божевіллям їхати на поїзді 24 години, коли таку ж відстань можна було подолати трохи більше, ніж за годину на літаку.

Популярність до маршруту повернулася раптово: група турецьких туристів вирішила забронювати цілий вагон «Східного експреса» для розважальної поїздки, поділившись після цього своїм досвідом в соцмережах. З того часу поїзд став популярним місцем для розваг, пригод, спілкування та нових вражень. Особливо полюбився маршрут закоханим парам – все більше хлопців воліють влаштовувати своїм подругам романтичні поїздки на такому поїзді, а деякі навіть роблять у дорозі пропозиції руки і серця.

Одну з таких подорожей показав фотосервіс Reuters.

Зазначимо, оригінальний поїзд "Східний експрес" з 1883 року з'єднував Париж і Стамбул. Довжина класичного маршруту перевищувала 3000 км, а в дорозі поїзд перебував 67 годин. Починаючи з 1977 року такий прямий маршрут вже не існує, проте окремі його ділянки, хоч і не з оригінальною назвою, ще діють.

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