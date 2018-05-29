Швейцарські поля вкрилися "маковим" килимом (фоторепортаж)

17:45, 29 травня 2018
Фотозвіти
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Тож дорогою до міста наразі можна помилуватися неймовірної краси червоним килимом з квіток маків.

Зазначимо, швейцарське місто Ньон розташоване між Лозанною та Женевою, на північному березі Женевського озера. Перш за все місто відоме тим, що там розташована штаб-квартира УЄФА.

Раніше УНІАН розповідав про найбільший в Європі рівнинний водоспад, який розташований у Швейцарії на річці Рейн.

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Теги: #Швейцарія#природа#туризм#Женева#макове поле#подорожі#Ньон#краєвиди