Опубліковані неймовірні фото Чумацького шляху над Сардинією

Крім Чумацького шляху на фото можна побачити залишки нураги - типових для цієї місцини мегалітичних башт з каменю.

Фотосервіс Reuters опублікував неймовірні фото Чумацького шляху над пляжем на італійському острові Сардинія.

Фотографії були зроблені в ніч на 9 липня. На одній з них, зокрема, крім Чумацького шляху можна побачити залишки нураги - типових для цієї місцини мегалітичних башт з каменю.

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Зазначимо, острів Сардинія, розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією та Корсикою, є другим за величиною островом Середземного моря, та входить до складу Італії як автономний регіон.

Найпопулярнішою курортною зоною на острові Сардинія є Смарагдовий Берег (Коста-Смеральда) на північному узбережжі, а найцікавішими з пізнавальної точки зору тут є архітектурні пам'ятки різних епох: доісторичні нураги і «могили гігантів», некрополі фінікійців, амфітеатри і терми римлян, вежі та фортеці пизанців і генуезців, романські церкви, готичні і барокові собори, а також низка музеїв. Крім того, у містечку Оргозоло на сході острова є чимало розписаних картинами будинків, які місцеві називають «муралес», всього понад 300 одиниць.

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