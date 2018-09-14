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Reuters показало життя в місті-привиді Малакаль (фоторепортаж)

16:59, 14 вересня 2018
Фотозвіти
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В 2013 році в Південному Судані, через два роки після здобуття незалежності від Судану, спалахнув збройний міжетнічний конфлікт між народами нуер і дінка.

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Місто Малакаль з населенням близько 140 тисяч осіб опинився в самому епіцентрі цього конфлікту.

Активна фаза конфлікту тривала більш, ніж півроку, і за цей час більшість жителів міста, які не загинули від конфлікту, покинули свої домівки. 

Тим не менше, і на сьогоднішній день ситуація в регіоні залишається нестабільною, тож далеко не всі поспішають повертатися в Малакаль.

Нагадаємо, раніше французький фотограф показав красу покинутих місць в різних куточках світу.

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Теги: #Африка#Південнний Судан