Цього року Панксатонський Філ, який вважається першим офіційним бабаком-метеорололгом у світі, спрогнозував, що зима триватиме ще 6 тижнів.

Щороку 2 лютого відзначається День бабака, коли за поведінкою пухнастої тваринки, яку витягують з будиночка після зимової сплячки, намагаються визначити, якою буде весна.

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У наші дні ця традиція дісталася навіть до України. І цього року головний бабак нашої країни - харківський бабак Тимко - вже зробив свій прогноз. Причому не лише стосовно погоди, але й щодо "наболілого" - пандемії коронавірусу.

Проте витоки свої свято бере в США, коли у місті Панксатоні в штаті Пенсильванія вперше провели фестиваль з нагоди Дня бабака - ще в далекому 1886 році. Хоча перша згадка про свято взагалі датується 1841 роком. Тож саме бабак на ім'я Панксатонський Філ, він же Великий Філ, що живе на Індичій гірці в Панксатоні, вважається найпершим офіційний бабаком-метеорологом.

Довгий час свято залишалося більш локальним - його відзначали переважно лише в США та Канаді. Однак завдяки голівудській комедії "День бабака" 1993 року випуску з Біллом Мюрреєм в головній ролі віщування Великого Філа набули широкої слави у світі, й свято розповсюдилося на ті країни, де ця традиція раніше не була відома, зокрема і в Україні.

Прогноз погоди від Великого Філа на 2021 рік

Попри пандемію коронавірусу, цього року у Панксатоні вирішили не відмовлятися від традиційного фестивалю з нагоди Дня бабака, тим паче що цього року він став вже 135-м. Щоправда, глядачів на фестиваль все ж не допустили - його можна було подивитися онлайн.

Традиційно у церемонії взяли участь чоловіки в чорних циліндрах та пальтах, які є членами "внутрішнього кола" так званого "Клубу бабаків". Саме вони доглядають за Філом та будять його 2 лютого.

Цього року Великий Філ, роль якого протягом всієї історії фестивалю виконувало чимало бабаків, спрогнозував, що зима триватиме ще шість тижнів.

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Автор: Марина Григоренко