В експозиції музею представлені уламки 12 літаків часів Другої світової війни, знайдених на території Західної України.

В селі Хоросно у Львівській області 1 листопада 2020 року відкрили незвичайний Музей розбитих літаків Другої світової війни.

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Як повідомляє zaxid.net, в експозиції музею представлені уламки 12 літаків часів Другої світової війни, знайдених на території Західної України.

Ініціатор створення музею Андрій Риштун розповів виданню, що уламки літаків збирав разом з пошуковою групою у регіоні Карпат, на Волині та поблизу Львова. Найперший літак був знайдений п’ять років тому, усі решту упродовж останніх двох років.

В експозиції музею представлені стенди з уламками 12 літаків. Зокрема, це залишки радянських винищувачів МіГ-3, МіГ-9, німецьких бомбардувальників Junkers Ju 88, Junkers Ju 52, HE-111(Heinkel). Серед експонатів також є двигуни, кисневий балон, елементи парашутної системи та інше.

Окреме місце в музеї посідає модель літака, зроблена зі знайдених запчастин загиблих літаків. У деяких випадках пошуковцям вдалося ідентифікувати пілотів, які керували цими літаками.

Експонати розмістили під спеціальним куполом та під відкритим небом.

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Музей діятиме на постійній основі у вихідні з 10:00 до 17:00, у будні дні – за домовленістю. Для індивідуальних відвідувачів вхід безкоштовний. На місці можна замовити екскурсію.

Село Хоросно в Пустомитівському районі Львівської області (населення 436 осіб) знаходиться в 25-30 кілометрах від Львова. Найкраще туди доїхати на власному автотранспорті через трасу E471/М06 в напрямку Стрия або ж через автошлях Т1416/Т1416 через Пустомити.

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Автор: Марина Григоренко