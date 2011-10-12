На завершення будівництва хірургічного корпусу «Пироговки» потрібно 60 мільйонів гривень

- Цей об’єкт будується понад 20 років, і зараз є реальна можливість його закінчити, - зазначив губернатор. - Звичайно, важко: не вистачає коштів, фактично втратила чинність попередня проектно-кошторисна документація. Але першу секцію хірургічного корпусу треба ввести в експлуатацію навесні наступного року.

Керівник підрядної організації ТОВ «Вінницябуд» Володимир Гігінеішвілі зазначає, щоб виконати завдання губернатора і скоротити строки будівництва у півтора рази, роботи не повинні зупинятися ні на мить. До кінця року на об’єкті готові освоїти 20 млн. грн. За цей час зведуть двоповерхову прибудову, де розміститься актова зала, змонтують ліфти та продовжать утеплення зовнішніх стін.

Паралельно з будівельними роботами розпочнуть монтаж технологічного медичного обладнання. В наступному році планується закупити діагностичну апаратуру та інвентар для 15 операційних, реанімаційної та інших приміщень.

Для довідки:

Будівництво хірургічного корпусу розпочато у 1992 році. Він включає в себе три секції 7-ми, 9-ти та 8-ми поверхових, а також двоповерхову прибудову. Загальна площа – 22726 кв. м. Заклад розрахований на 240 стаціонарних місць. У корпусі передбачені палати на 1 – 3 особи. Щорічно у відділеннях нового корпусу буде лікуватись біля 7000 хворих області та міста Вінниці.

Кошторисна вартість будівництва становить близько 219 млн. грн.