Екс-начальника райуправління земресурсів засудили на 8 років

09:42, 13 жовтня 2011
Вінниця
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Староміський райсуд Вінниці засудив екс-начальника Мурованокуриловецького районного управління Державного комітету із земельних ресурсів до позбавлення волі на  8 років.
  Чиновника засудили до в`язниці з конфіскацією майна за хабарництво: він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання хабара посадовою особою».
Засуджений був затриманий за підозрою в отриманні хабарів на загальну суму 235 тис. гривень.

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