Екс-начальника райуправління земресурсів засудили на 8 років

Староміський райсуд Вінниці засудив екс-начальника Мурованокуриловецького районного управління Державного комітету із земельних ресурсів до позбавлення волі на 8 років.

Чиновника засудили до в`язниці з конфіскацією майна за хабарництво: він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання хабара посадовою особою».

Засуджений був затриманий за підозрою в отриманні хабарів на загальну суму 235 тис. гривень.