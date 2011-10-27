Обласна влада поїде садити дерева
12:32, 27 жовтня 2011Вінниця
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Скоро день лісу
На Вінниччині планують із розмахом відзначити день лісу, що святкується 29 жовтня. До озеленення області планують долучитися навіть перші особи області.
Голова облдержадміністрації Микола Джига власним прикладом надихатиме молодь- школярів та студентів, які разим з ним садитимуть молоді дерева у Медведківському лісництві, що у Калинівському районі.
У суботу дерева садитимуть в усіх районах області. Закладатимуться нові сквери, парки і лісосмуги. А також заліснюватимуть схили, що вкрай актуально для нашої області. Позаяк майже 70% земель Вінниччини розорано і їх треба захистити від ерозії.
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