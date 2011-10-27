Медична реформа обійдеться Вінниці в 10 млн. щомісячних втрат

Статус Вінниччини як пілотної області в реалізації реформи медицини може коштувати вінницькому міському бюджету близько 10 млн. гривень недоотриманих місцевим бюджетом щомісяця. Саме в таку суму виллються Вінниці зміни до Бюджетного кодексу України, котрі вчора підписав Президент.

Йдеться про те, що містам обласного значення, визначеним пілотними в реформуванні галузі охорони здоров'я, відтепер з податку на доходи фізичних осіб залишатимуть не 75, а лише 50%.

За словами міського голови Володимира Гройсмана, міська рада звернеться до мінфіну з листом, у якому вимагатиме роз'яснень ситуації. Нині ж, припускає мер, місто може розраховувати на дотацію з Держбюджету. Але така політика знищує економічну мотивацію до успішності у пілотних регіонах.

В яких обсягах надходитиме ймовірна бюджетна дотація і чи компенсує вона втрату місцевого бюджету наразі не відомо. Адже йдеться про події 2012 року.