Медична реформа обійдеться Вінниці в 10 млн. щомісячних втрат

17:50, 27 жовтня 2011
Вінниця
0 0

Зміни в Бюджетному кодексі

 Статус Вінниччини як пілотної області в реалізації реформи медицини може коштувати вінницькому міському бюджету близько 10 млн. гривень недоотриманих місцевим бюджетом щомісяця. Саме в таку суму виллються Вінниці зміни до Бюджетного кодексу України, котрі вчора підписав  Президент.
Йдеться про те, що містам обласного значення, визначеним пілотними в реформуванні галузі охорони здоров'я, відтепер з податку на доходи фізичних осіб залишатимуть не 75, а лише 50%.
За словами міського голови Володимира Гройсмана, міська рада звернеться до мінфіну з листом, у якому вимагатиме роз'яснень ситуації. Нині ж, припускає мер, місто може розраховувати на дотацію з Держбюджету. Але така політика знищує економічну мотивацію до успішності у пілотних регіонах.
В яких обсягах надходитиме ймовірна  бюджетна дотація і чи компенсує вона втрату місцевого бюджету наразі не відомо. Адже йдеться про події 2012 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter