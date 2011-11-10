10 листопада у Вінниці проведено тренінг «Тематична сегментація як засіб організації високоефективної роботи журналістів». Організаторами виступили Вінницький прес-клуб та проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Агроінвест».

- Зараз чи не головною темою дискусій є питання: хто володітиме українськими чорноземами: наші чи іноземні власники, - говорить головний юридичний радник із земельних питань проекту Павла Кулинича. - Я притримуюсь позиції, що власниками земель в Україні мають бути дрібні і середні вітчизняні товаровиробники. Урядовий законопроект, який, найвірогідніше, буде ухвалено парламентом, не дає однозначної відповіді на це питання. Тому вже навіть його розробники розуміють, що до проекту потрібно вносити корективи.

Зняття мораторію на вільний ринок землі експерти ставлять в один ряд з такими знаковими для України законодавчими ініціативами як, наприклад, ухвалення Конституції. Дехто називає цей крок найвизначальнішим за часів незалежності. Воно й не дивно. Адже, якщо в Європі доля сільського населення складає кілька відсотків, то в Україні – більше третини.

Директор Вінницького інституту землеустрою Микола Семенюк відповідь радить шукати, аналізуючи досвід західних сусідів:

- Коли у Польщі у 2000 році впроваджувався ринок землі, гектар там коштував у перерахунку на гривні – 6600 грн. Нині – 27 тисяч. Тобто за 10 років земля подорожчала вчетверо. Так буде і в нас. Але не відразу. На початку ринкова ціна може навіть не досягти нормативної державної оцінки, яку на початок наступного року пропонується встановити на рівні 13 тисяч гривень за гектар. Дехто пропонує відразу пустити на українських ринок землі іноземців. Тоді, переконаний, ціна гектара відразу ж склала б 20 тисяч євро.

