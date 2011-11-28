Cтавку Гітлера обгородять світловою огорожею

09:55, 28 листопада 2011
Вінниця
0 0

Щоб притягнути туристів

Як свідчить статистика, «Вервольф» -  найбільш відвідуваний на Вінниччині туристичний об’єкт.
-  Аби зробити  це історичне місце туристичною Меккою, щоб об’єкт не розчаровував гостей, ми хочемо належним чином облаштувати територію, - повідомив голова Вінницької райдержадміністрації Павло Векліч. –  Раніше відремонтували пам’ятник, на який витратили 250 тис. грн.  А нині на могилі загиблих, які будували ставку, зводимо капличку.  Плануємо  встановити огорожу з відповідним написом, який світитиметься у темну пору і усі, хто проїжджатиме трасою, звертатимуть на нього увагу.
За словами  П.Векліча, капличку і огорожу будуватимуть за позабюджетні кошти. Приблизний кошторис -  400 тис. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter