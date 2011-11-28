Cтавку Гітлера обгородять світловою огорожею

Як свідчить статистика, «Вервольф» - найбільш відвідуваний на Вінниччині туристичний об’єкт.

- Аби зробити це історичне місце туристичною Меккою, щоб об’єкт не розчаровував гостей, ми хочемо належним чином облаштувати територію, - повідомив голова Вінницької райдержадміністрації Павло Векліч. – Раніше відремонтували пам’ятник, на який витратили 250 тис. грн. А нині на могилі загиблих, які будували ставку, зводимо капличку. Плануємо встановити огорожу з відповідним написом, який світитиметься у темну пору і усі, хто проїжджатиме трасою, звертатимуть на нього увагу.

За словами П.Векліча, капличку і огорожу будуватимуть за позабюджетні кошти. Приблизний кошторис - 400 тис. грн.