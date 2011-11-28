Жмеринські аматори – в гостях програми «Фольк music»

На запрошення Оксани Пекун – народної артистки України, 17 листопада 3 творчих колективи міста взяли участь у зйомках програми «Фольк music» на Першому Національному каналі телебачення, що є свідченням високого професіоналізму жмеринчан.

Чимало схвальних відгуків жмеринчан отримують на своїх концертах творчі колективи хору «Надвечір’я», «Диксиленд» та «Ретро-класік», які відомі не тільки у своєму місті, а й далеко за його межами, - повідомляє інформслужба Жмеринської міської ради.

В грудні 2010 року учасники клубу «Надвечір’я» відзначили своє 15-річчя. Серед членів аматорського колективу є ті учасники, хто пройшов шляхами війни, піднімав цілину, виконував інтернаціональний обов’язок. Надвечирці беруть участь у багатьох загальноміських заходах, організовують вогники для ветеранів. Звання народного ветеранський хор отримав у 2006 році. Від початку 2011 року ними проведено 7 концертів на території міста та 4 – у Жмеринському районі та м. Хмельницькому. В репертуарі ветеранського хору українські народні пісні, пісні воєнних та повоєнних років.

Інструментальний ансамбль «Диксиленд» засновано в 1977 році, його незмінним керівником є справжній фахівець своєї справи Старченко Юрій Іванович. Всі музиканти – високопрофесійні спеціалісти, колишні вихованці Жмеринської дитячої музичної школи. З 1999 року цей колектив носить звання народного самодіяльного.

Нещодавно у місті, при Будинку науки і техніки, сформовано колектив «Ретро-класік», який об’єднує професіоналів та аматорів сцени. В репертуарі колективу – відомі ретро-пісні, що користуються популярністю.