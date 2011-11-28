Малий бізнес Вінниччини сплатив до бюджету податків на 800 млн. гривень

За даними органів статистики на початок року кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення в області становила 35 одиниць. В малому бізнесі зайнята п’ята частина усього населення працездатного віку області.

Про це повідомив начальник Головного управління економіки вінницької ОДА Андрій Гижко.

В поточному році відзначається тенденції щодо збільшення кількості новостворених малих підприємств при одночасному зменшенні кількості новоствореними суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в місті Вінниці, що становить 54,7% від загальної кількості новостворених юридичних осіб. Серед районів найбільше новостворених юридичних осіб у Вінницькому (6,9%), Калинівському (3,0%), Тиврівському (2,3%), Немирівському (2,1%) Іллінецькому (2,1%).

За даними ДПА області, у зв’язку зі змінами в податковій звітності юридичних осіб, загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла в 2 рази на 416,0 млн. грн. і становить 801,0 млн. грн., або 28,9% від загальних обсягів надходжень.

Таким чином надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли відповідно на 239,0 млн. грн., або в 1,9 рази, а їх частка в загальних надходженнях становить 36,0%, або 482,3 млн. грн.