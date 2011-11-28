Жмеренські учні та вчителі збирають кошти для «Щастя на крилах»
Хворим діткам
У місті Жмеринка стартувала Всеукраїнська благодійна акція «Щастя на крилах», мета якої – надання допомоги хворим дітям.
Акція, яка триватиме до 15 грудня 2011 року, проходить в три етапи: перший – це проведення у навчальних закладах міста «Дня Милосердя й Добра», другий – написання творів, найкращі з яких увійдуть до збірнику «Щастя на крилах».
Видані книги будуть подаровані кожній онкохворій дитині та всім авторам – переможцям.
Третій – це посильна участь у зборі коштів для лікування хворої учениці на вірусний гепатит та хлопчика з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються у школах міста Жмеринки.
Активну участь у проведені акції беруть не тільки педагогічні колективи, а й учні та їх батьки, якими вже зібрано більше 5 тис. грн.