Жмеренські учні та вчителі збирають кошти для «Щастя на крилах»

У місті Жмеринка стартувала Всеукраїнська благодійна акція «Щастя на крилах», мета якої – надання допомоги хворим дітям.

Акція, яка триватиме до 15 грудня 2011 року, проходить в три етапи: перший – це проведення у навчальних закладах міста «Дня Милосердя й Добра», другий – написання творів, найкращі з яких увійдуть до збірнику «Щастя на крилах».

Видані книги будуть подаровані кожній онкохворій дитині та всім авторам – переможцям.

Третій – це посильна участь у зборі коштів для лікування хворої учениці на вірусний гепатит та хлопчика з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються у школах міста Жмеринки.

Активну участь у проведені акції беруть не тільки педагогічні колективи, а й учні та їх батьки, якими вже зібрано більше 5 тис. грн.