На Вінниччині через переохолодження загинула дитина

27 листопада об 11 годині на пункт зв’язку частини СДПЧ-28 смт. Томашпіль від місцевих правоохоронців надійшло повідомлення про те, що від переохолодження померла жителька с. Гнатків 2011 року народження.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Під час з’ясування обставин трагедії було встановлено, що через сімейну сварку з чоловіком, ввечері 26 листопада дружина із малолітньою дитиною залишила оселю та пішла в сарай на нічліг. Вночі дитина від переохолодження померла.

Подробиці трагедії встановлюють співробітники міліції.

Загалом, з початку осінньо-зимового періоду на Вінниччині через переохолодження загинуло чотири та травмовано четверо осіб.