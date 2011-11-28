На Вінниччині через переохолодження загинула дитина
12:24, 28 листопада 2011Вінниця
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Причиною стала сварка батьків
27 листопада об 11 годині на пункт зв’язку частини СДПЧ-28 смт. Томашпіль від місцевих правоохоронців надійшло повідомлення про те, що від переохолодження померла жителька с. Гнатків 2011 року народження.
Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Під час з’ясування обставин трагедії було встановлено, що через сімейну сварку з чоловіком, ввечері 26 листопада дружина із малолітньою дитиною залишила оселю та пішла в сарай на нічліг. Вночі дитина від переохолодження померла.
Подробиці трагедії встановлюють співробітники міліції.
Загалом, з початку осінньо-зимового періоду на Вінниччині через переохолодження загинуло чотири та травмовано четверо осіб.
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