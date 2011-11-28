Вінничани побороли молдован

У Вінниці 26–27 листопада відбувся V відкритий Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів. У залі боротьби Центрального міського стадіону на килим виходили 153 юних спортсмена з низки міст Вінниччини, Кишинева (Молдова) та шести областей України.

У різних вікових групах переможці визначалися у одній чи кількох вагових категорыях. Ними стали: 2001 р.н., 37 кг – Євген Кот (с. Маньківка Бершадського району); 2000 р.н., 32 кг – Владислав Войцехівський (м. Теплик); 1999 р.н., 43 кг – Василь Гужа (Молдова); 1999 р.н., 59 кг – Денис Долгополов (Вінниця); 1999 р.н., 47 кг – Максим Сапун (Вінниця); 1998 р.н., 52 кг – Сергій Делінський (Молдова); 1998 р.н., 38 кг – Ілля Галацан (м. Жмеринка); 1996 р.н., 50 кг – Олександр Корж (Вінниця); 1996 р.н., 58 кг – Олександр Сальніков (Вінниця); 1996 р.н., 76 кг – Сергій Коваль (с. Маньківка).

Голова Вінницького обласного відділення НОК України Федір Новік нагородив кращих борців чудовими призами. До речі, Федір Петрович у молодості був майстром спорту СРСР з греко-римської боротьби і підготував в якості тренера 24 майстри з цього виду спорту.

– З року в рік результати вінницьких борців покращуються, – підкреслив Федір Новік. – Зокрема, у 2010 році за рейтингом вінницькі борці були на 3-у місці в Україні, а колись ми посідали місця за межами першої десятки. Але все ж нині центри греко-римської боротьби країни – це Луганськ, Донецьк, Маріуполь, де є спеціалізовані СДЮШОР з цього виду спорту, якої у Вінниці немає.