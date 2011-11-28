Жмеринському райлісгоспу заборонили проводити лісосічні роботи

Під час позапланової перевірки стану охорони праці на ДП «Жмеринський Райлісгосп» було виявлено численні порушення, через які було заборонено проведення лісосічних робіт.

Про це повідомила прес-служба Держгірпромнагляду по Вінницькій області.

Так, працівники підприємства не в повному обсязі забезпечені спецодягом, до звалювання дерев допускались вальники лісу, які не мали шостого розряду; не до всіх працівників доводились під розпис вимоги карт технологічного процесу та й карти окремих ділянок не були оформленні згідно з належними вимогами.

Також інспектори служби зясували, що не були проведені заміри опору в приміщенні адмінбудинку.

Перед початком проведення робіт зобрубування гілля працівників не забезпечували окулярами, а перед початком звалювання дерев не завжди підготовлялись відвідні доріжки. При виконанні робіт по звалюванню дерев не завжди залишали недопилки.

Не всі працівники підприємтсва вчасно проходили періодичний медичний огляд. А виконуючий обов’язки лісничого, який є і в. о. спеціаліста з охорони праці, нерегулярно проводить перевірки стану охорони праці в обходах.

Відтак, управлінням Держгірпромнагляду по Вінницькій області було заборонено проведення лісосічних робіт у ДП «Жмеринський Райлісгосп».